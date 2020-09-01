Руководитель крупной эстонской турфирмы: о новых реалиях туризма, где отдыхать и что нас всех дальше ждет

Вы только что приехали из отпуска. Где отдыхает руководитель туристической фирмы?

По традиции, я две недели июльского отпуска спокойно провожу в Эстонии, в лесном домике. На этот раз была и в Латвии. Осенью и зимой путешествуем с семьей.

С чем можно сравнить весенний кризис?

Его ни с чем нельзя сравнить. Он кажется невероятно несправедливым и непредсказуемым — такой неопределенности и такого кризиса никогда раньше не было. Казалось, что через месяц-два ситуация в какой-то мере восстановится, но на деле туристический сектор и сейчас не знает, что будет дальше. Кризис продолжается. Требование соблюдать карантин по-прежнему действует для тех, кто приезжает в Эстонию из 11 стран Европы.

Что было самым сложным для вас этой весной?

Начало кризиса мы почувствовали уже в конце февраля. Обслуживали бизнес-клиентов AMEX (American Express — ред.), и они стали первыми, для кого ввели ограничения на поездки. 27 февраля еще было обычным рабочим днем, а 28 февраля оборот упал на 50 %. Затем ввели чрезвычайную ситуацию, во время которой мы помогали людям возвращаться домой. Из Аргентины прибывали спасательные рейсы Евросоюза. Очень сложно было прилететь из Новой Зеландии. С каждым днем становилось все меньше рейсов, и улучшений не предвиделось. В итоге человеку, чтобы попасть домой, приходилось мириться с ночевкой в аэропорту Токио, Лондона или Хельсинки.