Руководитель крупной эстонской турфирмы: о новых реалиях туризма, где отдыхать и что нас всех дальше ждет

Что это для вас означает?
Ответ министра вызывает неразбериху. Я не понимаю, какова позиция правительства. До сих пор премьер-министр говорил, что рабочие места нужно сохранять, теперь рекомендуют сокращать. Мы будем и дальше держать работников и рабочие места. Но планы строим лишь на месяц вперед.
Если у фирмы есть 5 миллионов, то зачем нужна государственная поддержка?
Во-первых, эти деньги инвестированы, а не лежат на счету. Во-вторых, если оборот упал на 99 % и вовсе ушел в минус, то почему государство не должно помогать?
Но вообще, решения правительства удовлетворительны?
Я считаю неразумной двухмесячную компенсацию Кассы по безработице, которую получили те фирмы, чей оборот снизился на 30 %, а рабочее время уменьшилось на один день в месяц. О чем мы говорим? Это было разбрасыванием денег с самолета. Теперь вылезли и разные схемы. Денег хватило бы на более долгое время, если бы поддерживали тех, кто в этом действительно нуждался.
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