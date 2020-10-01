Руководитель Nordica: новых рейсов из Таллинна не планируем до тех пор, пока не будет принято решение о предоставлении государственной помощи

“В первую очередь мы хотим восстановить авиасообщение со Стокгольмом, Амстердамом, Осло и Веной, которые важны прежде всего с точки зрения предпринимательства и бизнеса”, — сказал Пяргмяэ.
По его словам, работа по возобновлению рейсов уже ведется. “Мы зависим от авиакомпаний и от того, насколько быстро можно вернуть рейсы в полётное расписание”, — добавил он.
Деньги на ветер
“Глядя на текущие пассажиропотоки в Таллиннском аэропорту, понятно, что в реальности все авиакомпании, кто летает из Таллинна или только планирует открытие авиалинии, сейчас выбрасывают деньги на ветер. Мы следим за ситуацией с позиции Nordica, но должны учитывать всё, чтобы не тратить зря деньги налогоплательщиков”, — сказал Урва.
Уменьшение пассажиропотока подтвердил и коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. “Если в августе мы всё еще наблюдали положительную тенденцию к увеличению количества пассажиров, то в сентябре их число опять уменьшилось”, — отметил он.
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