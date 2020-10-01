01.10.2020, 17:00

Руководитель Nordica: новых рейсов из Таллинна не планируем до тех пор, пока не будет принято решение о предоставлении государственной помощи


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Руководитель Nordica: новых рейсов из Таллинна не планируем до тех пор, пока не будет принято решение о предоставлении государственной помощи
Foto: Andres Putting

Несмотря на смягчение ограничений в авиации, Nordica не спешит открывать новые рейсы из Таллинна до тех пор, пока не получит четкого ответа от правительства в вопросе предоставления государственной помощи. Кроме того, сдерживающим фактором является уменьшение пассажиропотока в Таллиннском аэропорту, пишет Kasulik.

Председатель правления Nordic Aviation Group AS Эрки Урва высоко оценивает решение правительства разрешить прямые рейсы из Таллинна в те европейские страны, где уровень заражения менее чем вдвое превышает средний показатель по ЕС.

“По части рейсов Nordica мы заняли выжидательную позицию, так как пока нет четких сообщений от правительства о государственной помощи”, — сказал Урва. Он также добавил, что большой интерес к восстановлению авиасообщения между Эстонией и Швецией есть у дочерней компании Nordica XFly, которая в сотрудничестве с SAS возобновит рейсы по этому направлению как можно скорее.

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Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ также высоко оценивает решение правительства о смягчении ограничений на полеты. По его мнению, теперь созданы все предпосылки для восстановления рейсов по Европе.

“В первую очередь мы хотим восстановить авиасообщение со Стокгольмом, Амстердамом, Осло и Веной, которые важны прежде всего с точки зрения предпринимательства и бизнеса”, — сказал Пяргмяэ.

По его словам, работа по возобновлению рейсов уже ведется. “Мы зависим от авиакомпаний и от того, насколько быстро можно вернуть рейсы в полётное расписание”, — добавил он.

Деньги на ветер

“Глядя на текущие пассажиропотоки в Таллиннском аэропорту, понятно, что в реальности все авиакомпании, кто летает из Таллинна или только планирует открытие авиалинии, сейчас выбрасывают деньги на ветер. Мы следим за ситуацией с позиции Nordica, но должны учитывать всё, чтобы не тратить зря деньги налогоплательщиков”, — сказал Урва.

Уменьшение пассажиропотока подтвердил и коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ. “Если в августе мы всё еще наблюдали положительную тенденцию к увеличению количества пассажиров, то в сентябре их число опять уменьшилось”, — отметил он.

Как уверяет Пяргмяэ, в настоящее время ежедневный пассажиропоток в Таллиннском аэропорту составляет от 1000 до 2000 человек.

“Текущая ситуация очень серьезная. Я четко поддерживаю идею, чтобы у нас было как можно больше прямых рейсов, потому что действующие ограничения себя не оправдывают — вы ведь можете путешествовать через соседние страны”, — признался Пяргмяэ. По его словам, рейсы с многочисленными пересадками вовсе не являются безопасными, ведь люди могут прилететь в Эстонию даже из стран с высоким уровнем заболевания коронавирусом.

Пяргмяэ считает, что дела в авиации начнут идти в гору после того, как количество заражений COVID-19 начнет уменьшаться и на рынке появится вакцина.

Помощь для Nordica

Nordica еще не получала государственной помощи, на которую правительство дало принципиальное согласие, но окончательное решение еще не принято.

Две недели назад Таави Аас сообщил ERR, что препятствием являются разногласия между членами правительства.

На этой неделе, в понедельник, состоялось заседание комиссии по экономическим вопросам Рийгикогу, на котором обсуждалась государственная помощь, и в нем приняли участие представители правления и наблюдательного совета Nordica. По данным комиссии по экономике Рийгикогу, компания, как и другие авиакомпании мира, сильно пострадала от кризиса и не сможет справиться без государственной помощи.

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