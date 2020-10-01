Руководитель Nordica: новых рейсов из Таллинна не планируем до тех пор, пока не будет принято решение о предоставлении государственной помощи

Председатель правления Nordic Aviation Group AS Эрки Урва высоко оценивает решение правительства разрешить прямые рейсы из Таллинна в те европейские страны, где уровень заражения менее чем вдвое превышает средний показатель по ЕС.

“По части рейсов Nordica мы заняли выжидательную позицию, так как пока нет четких сообщений от правительства о государственной помощи”, — сказал Урва. Он также добавил, что большой интерес к восстановлению авиасообщения между Эстонией и Швецией есть у дочерней компании Nordica XFly, которая в сотрудничестве с SAS возобновит рейсы по этому направлению как можно скорее.

Коммерческий директор Таллиннского аэропорта Ээро Пяргмяэ также высоко оценивает решение правительства о смягчении ограничений на полеты. По его мнению, теперь созданы все предпосылки для восстановления рейсов по Европе.