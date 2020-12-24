Руководитель СПА о новых ограничениях: была хотя бы надежда на зимние каникулы...теперь и это отобрали!

Комментируя новые правительственные ограничения, руководитель Viimsi Spa Харди Керде сказал, что на ближайшие даты, в том числе и на новогоднюю ночь, заказов было не так много. “Сейчас люди бронируют номера в тот же день, как решат, что они хотят в СПА. Долгосрочных бронирований почти никто не делает, а с постоянным принятием новых ограничений эта тенденция за последние три недели только усилилась”, — сказал он.

По его словам, введение ограничений до 17 января — слишком жесткое требование, ведь школьные каникулы были временем, когда люди часто посещали СПА.

Несмотря на то, что правительство разрешило использовать СПА исключительно как место проживания, руководство Viimsi Spa еще точно не определилось, останутся ли они работать как гостиница или закроют весь комплекс полностью.

“Опыт других таллиннских гостиниц показал, что содержание открытого отеля само по себе не очень выгодно”, — добавил Харди Керде.