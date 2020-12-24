Руководитель СПА о новых ограничениях: была хотя бы надежда на зимние каникулы...теперь и это отобрали!

Владелец Лауласмаа планирует обратиться за поддержкой
По словам руководителя СПА в Лауласмаа Лаури Лиллемаа, они пытаются предпринять все возможное, чтобы не закрыть весь комплекс. “Из информации, полученной сегодня утром, я понимаю, что жилая зона и ресторан с едой навынос могут быть открыты. Нам надо придумать, как это все организовать, ведь у нас примерно 80 сотрудников, за которых мы несем ответственность. Мы должны смотреть на картину в целом”, - сказал он.
Лиллемаа также подтвердил, что местные жители принимают сейчас очень быстрые решения относительно похода в СПА, не делая при этом долгосрочных бронирований. Вероятно, новый год начнется для Лауласмаа СПА полным отсутствием клиентов и пустующим зданием.
Ирония заключается в том, что с нового года у этого известного эстонского СПА сменится владелец — управлять гостинично-санаторным комплексом теперь будет сам владелец недвижимости, а не сеть Hestia Hotel Group, как это было в течение нескольких лет. Смена управляющей компании произошла именно потому, что дела у Лауласмаа СПА шли очень хорошо. “Жизнь такова”, — сказал Лиллемаа, добавив: “Есть взлеты и падения, но мы это переживем”. Он заявил, что, хотя пока нет информации о льготах и о том, как они будут распределяться, он не видит причин не обращаться за такой поддержкой. “Все же мы являемся предприятием, которое пострадало от введенных ограничений”.
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