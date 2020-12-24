24.12.2020, 09:00

Руководитель СПА о новых ограничениях: была хотя бы надежда на зимние каникулы...теперь и это отобрали!

 (8)
EST
Руководитель СПА о новых ограничениях: была хотя бы надежда на зимние каникулы...теперь и это отобрали!
Foto: Viimsi spaa

Вчера правительство Эстонии приняло решение существенно ужесточить ограничения в Харьюмаа. Согласно новым правилам, свою деятельность должны приостановить и все СПА. По словам владельцев двух эстонских СПА, они до сих пор не могут понять, что делать в таких условиях. Информации о каких-либо субсидиях со стороны государства нет, пишет Ärileht.

Комментируя новые правительственные ограничения, руководитель Viimsi Spa Харди Керде сказал, что на ближайшие даты, в том числе и на новогоднюю ночь, заказов было не так много. “Сейчас люди бронируют номера в тот же день, как решат, что они хотят в СПА. Долгосрочных бронирований почти никто не делает, а с постоянным принятием новых ограничений эта тенденция за последние три недели только усилилась”, — сказал он.

По его словам, введение ограничений до 17 января — слишком жесткое требование, ведь школьные каникулы были временем, когда люди часто посещали СПА.

Читайте также:

Несмотря на то, что правительство разрешило использовать СПА исключительно как место проживания, руководство Viimsi Spa еще точно не определилось, останутся ли они работать как гостиница или закроют весь комплекс полностью.

“Опыт других таллиннских гостиниц показал, что содержание открытого отеля само по себе не очень выгодно”, — добавил Харди Керде.

Владелец Лауласмаа планирует обратиться за поддержкой

По словам руководителя СПА в Лауласмаа Лаури Лиллемаа, они пытаются предпринять все возможное, чтобы не закрыть весь комплекс. “Из информации, полученной сегодня утром, я понимаю, что жилая зона и ресторан с едой навынос могут быть открыты. Нам надо придумать, как это все организовать, ведь у нас примерно 80 сотрудников, за которых мы несем ответственность. Мы должны смотреть на картину в целом”, - сказал он.

Лиллемаа также подтвердил, что местные жители принимают сейчас очень быстрые решения относительно похода в СПА, не делая при этом долгосрочных бронирований. Вероятно, новый год начнется для Лауласмаа СПА полным отсутствием клиентов и пустующим зданием.

Ирония заключается в том, что с нового года у этого известного эстонского СПА сменится владелец — управлять гостинично-санаторным комплексом теперь будет сам владелец недвижимости, а не сеть Hestia Hotel Group, как это было в течение нескольких лет. Смена управляющей компании произошла именно потому, что дела у Лауласмаа СПА шли очень хорошо. “Жизнь такова”, — сказал Лиллемаа, добавив: “Есть взлеты и падения, но мы это переживем”. Он заявил, что, хотя пока нет информации о льготах и ​​о том, как они будут распределяться, он не видит причин не обращаться за такой поддержкой. “Все же мы являемся предприятием, которое пострадало от введенных ограничений”.

Читайте также: