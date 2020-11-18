Руководитель таллиннской гостиницы: нас ждет суровая зима, до весны дотянут не все
По мнению руководителя расположенной у железнодорожного вокзала гостиницы Go Hotel Shnelli Алвера Пупарта, отели выйдут из кризиса последними, пишет Ärileht.
По мнению руководителя расположенной у железнодорожного вокзала гостиницы Go Hotel Shnelli Алвера Пупарта, отели выйдут из кризиса последними, пишет Ärileht.
Как за этот год менялись цены в вашей гостинице?
Во всех отелях Таллинна цены упали примерно на треть. Go Hotel Shnelli не стал исключением. Например, проживание в стандартном номере сегодня стоит от 28 евро в сутки или 350 евро за месяц. Средняя цена немного выросла за пару летних месяцев, когда иностранные туристы все-таки приезжали в Эстонию, и поэтому спрос на гостиничные номера был выше. Из-за этого в июле появилась надежда, что понемногу ситуация улучшается и все восстановится, но реальность такова, что из-за закрытия границ осенью туристов нет совсем. Из-за ограничений на поездки в Таллинн приезжают в основном из других эстонских городов, а это привело к снижению цен на проживание.
Уменьшилась ли конкуренция в связи с закрытием ряда таллиннских гостиниц?
В общей сложности в Таллинне чуть меньше 8 000 гостиничных номеров, рассчитанных примерно на 15 000 человек. Из-за закрытия гостиниц или проведения ремонтных работ количество свободных к бронированию номеров уменьшилось на 1000. Правда, вероятно, это еще не окончательные цифры. В нормальных условиях конкуренция бы, конечно же, снизилась, но сегодня на 50% меньше тех, кому это проживание можно предложить. Туристы не могут приезжать к нам из-за ограничений на поездки, путешествуют только сами жители Эстонии. Многим отелям будет очень-очень трудно пережить эту зиму, и, возможно, еще многие закроются.
Вы проводили какие-то рекламные кампании по привлечению людей? Или, может, сдаете номера на длительный период?
Go Shnelli был одним из первых отелей, кто вышел на рынок с предложениями долгосрочной аренды. Стандартный номер стоит 350 евро в месяц и включает проживание, уборку номера раз в неделю, коммунальные услуги и бесплатную парковку. Номер можно использовать как место постоянного проживания, так и в качестве временного рабочего офиса.
Какая у вас заполняемость отеля?
С начала кризиса заполняемость Go Hotel Shnell упала почти на 60%, а это значит, что используется только треть гостиничных номеров. В целом гостиницы Таллина потеряли в среднем 80% загруженности. У нас дела пошли немного лучше, потому что многие столичные отели — это гостиницы более высокого класса, предназначенные для иностранных туристов, которых сегодня нет в связи с ограничениями на поездки. Местные же жители предпочитают более дешевые отели, и в эту категорию попадаем и мы. Доля местных жителей в нашем отеле всегда была очень высокой. Помимо выгодной цены, мы предлагаем нашим клиентам гибкие условия проживания, что очень важно во время пандемии, ведь планы людей могут быстро поменяться.
Какие перспективы у местного гостиничного рынка?
Сектор туризма, в том числе и гостиничный рынок, первым пострадал от пандемии, больше других понес ущерб и, вероятно, последним выйдет из кризиса. После объявления чрезвычайного положения люди практически в один миг перестали путешествовать, границы закрыли, номера в гостиницах мгновенно опустели. Все бронирования, в том числе для больших групп, были отменены. Восстановление будет долгим и трудным. Наступающая зима будет очень суровой для всех нас, и уж точно не все отели выживут без государственной поддержки. Сектор туризма с нетерпением ждет решения о мерах госпомощи. Без этого многие отели закроют свои двери, тысячи профессиональных сотрудников потеряют работу. А если у нас исчезнут специалисты в этой области, многолетняя работа сектора туризма по привлечению, удержанию и размещению туристов будет практически сведена на нет.
Руководитель отеля, открывшегося в кризис: Такого туризм еще не знал!Во время кризиса в центре Таллинна начала работу норвежская сеть отелей CityBox Hotel.
“Поскольку поездки в Эстонию ограничены, мы также предлагаем местным жителям возможность арендовать номер в отеле на длительный срок — на месяц и более”, — сказала Теэле Лепп, исполнительный директор открывшейся в августе гостиницы Citibox Tallinn. “Кроме того, мы подготовили несколько помещений, которые можно арендовать в качестве рабочего офиса”.
"Цены на гостиничные номера в Таллинне резко упали по сравнению с прошлым годом. Влияние кризиса COVID-19 на туристический сектор огромно", - отметила она. "Это самый большой кризис, который видела туристическая отрасль в наше время".
Кампания "Номер в отеле за 3 евро!"“Кампания по случаю дня рождения Hestia, когда мы за 3 евро продавали проживание в номерах, прошла отлично и выполнила свою маркетинговую цель”, — сказала исполнительный директор Hestia Hotel Group Каиса Майленд. “Нашей целью было оживить городской отдых в Таллинне и Риге в рамках внутреннего туризма. За 15 минут мы продали 1696 номеров вместо запланированных 1036. В рамках данной кампании заполняемость отелей отличается, но в среднем увеличилась на 4-5%”.
“В настоящее время мы занимаемся продажами номеров на ноябрь, поэтому кажется, что до декабря и Нового года еще далеко”, — сказала она. “Во время кризиса долгосрочных заказов не было, неопределенность и краткосрочность — ключевые слова, характеризующие наш сектор на данный момент”.
“Сегодняшний процесс продаж основан не на цене, а на потребностях”, — пояснила исполнительный директор Hestia Hotel Group Каиса Майленд. “На рынке по-прежнему действуют правила, согласно которым должна быть взаимосвязь между спросом и предложением, цены формируются динамично. Кампания “Спасем эстонский туризм” должна быть общим посланием и охватывать разные сферы, будь то доставка еды на дом, подарочная карта, которую нужно использовать в будущем, или проведение мероприятий. Гостиничный и туристический сектора могут все это организовать как на Рождество, так и На Новый год, а также в любое время в следующем году. Нам нужна моральная поддержка, чтобы справиться с кризисом, особенно в такие темные времена”.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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