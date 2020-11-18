Руководитель таллиннской гостиницы: нас ждет суровая зима, до весны дотянут не все

Как за этот год менялись цены в вашей гостинице?

Во всех отелях Таллинна цены упали примерно на треть. Go Hotel Shnelli не стал исключением. Например, проживание в стандартном номере сегодня стоит от 28 евро в сутки или 350 евро за месяц. Средняя цена немного выросла за пару летних месяцев, когда иностранные туристы все-таки приезжали в Эстонию, и поэтому спрос на гостиничные номера был выше. Из-за этого в июле появилась надежда, что понемногу ситуация улучшается и все восстановится, но реальность такова, что из-за закрытия границ осенью туристов нет совсем. Из-за ограничений на поездки в Таллинн приезжают в основном из других эстонских городов, а это привело к снижению цен на проживание.

Уменьшилась ли конкуренция в связи с закрытием ряда таллиннских гостиниц?

В общей сложности в Таллинне чуть меньше 8 000 гостиничных номеров, рассчитанных примерно на 15 000 человек. Из-за закрытия гостиниц или проведения ремонтных работ количество свободных к бронированию номеров уменьшилось на 1000. Правда, вероятно, это еще не окончательные цифры. В нормальных условиях конкуренция бы, конечно же, снизилась, но сегодня на 50% меньше тех, кому это проживание можно предложить. Туристы не могут приезжать к нам из-за ограничений на поездки, путешествуют только сами жители Эстонии. Многим отелям будет очень-очень трудно пережить эту зиму, и, возможно, еще многие закроются.