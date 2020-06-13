13.06.2020, 10:00

Ryanair и другие авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина


EST
Ryanair и другие авиакомпании подали в суд на власти Великобритании из-за введения карантина
Scanpix, PA Wire/PA Images

Авиакомпании British Airways, EasyJet и Ryanair оспорят в суде решение британского правительства ввести обязательный 14-дневный карантин для прибывающих в Великобританию пассажиров.

Вступившие в силу 8 июня ограничения предполагают, что прибывающие в Великобританию на самолете, поезде и пароме должны будут заполнить анкету, указав сведения о состоянии здоровья, контактную информацию и адрес места, где они будут находиться в самоизоляции ближайшие две недели.

По информации агентства, в случае если решение будет пересматриваться, власти должны будут предоставить научные обоснования необходимости введения данных мер. IAG существование таких причин отрицает.

Ранее авиакомпании выступали против карантина, заявляя, что он перечеркнет их планы начать восстановление рухнувшего практически до нуля объема авиаперевозок, нанесет мощный удар по туристическому сектору и оставит британцев без возможности отправиться в заграничный отпуск в этом году.

По последним данным, число заразившихся коронавирусом в Великобритании превысило 291 тыс., число летальных исходов достигло 41,2 тыс.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
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