Ryanair отменил сбор за изменение бронирования

Если пассажир захочет поменять дату или маршрут рейса, запрос в компанию нужно будет отправить минимум за 7 дней до изначального времени вылета. Есть возможность перебронировать билет на любую дату, но только до 21 марта 2021-го, пишет портал 34travel.me.

Отмена сбора за изменение рейсов не исключает возможных доплат в случае разницы тарифов. Оплатить последние придется тем, у кого новый билет окажется дороже старого.

Из-за пандемии многие компании отменили сборы и штрафы за изменение бронирований. Некоторые ввели такую опцию временно, другие — на постоянной основе.