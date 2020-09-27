Ryanair отменил сбор за изменение бронирования
Ryanair разрешил бесплатно изменять бронирования, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020-го. Но есть пару нюансов.
Ryanair разрешил бесплатно изменять бронирования, которые будут сделаны в октябре и ноябре 2020-го. Но есть пару нюансов.
Если пассажир захочет поменять дату или маршрут рейса, запрос в компанию нужно будет отправить минимум за 7 дней до изначального времени вылета. Есть возможность перебронировать билет на любую дату, но только до 21 марта 2021-го, пишет портал 34travel.me.
Отмена сбора за изменение рейсов не исключает возможных доплат в случае разницы тарифов. Оплатить последние придется тем, у кого новый билет окажется дороже старого.
Из-за пандемии многие компании отменили сборы и штрафы за изменение бронирований. Некоторые ввели такую опцию временно, другие — на постоянной основе.
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