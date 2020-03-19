Ryanair отменяет большинство рейсов начиная с 25 марта

Начиная с 25 марта отменяется 80% всех регулярных рейсов Ryanair. Сохраняется только авиасообщение между Ирландией и Великобританией (хотя количество полетов также снижено).

Хотя на домашней странице Ryanair эту информацию найти довольно сложно. Первое, что видят путешественники — это реклама выгодных предложений перелетов из Таллинна.

Узнать статус рейса Ryanair можно ЗДЕСЬ.

Информацию об ограничении авиасообщения с разными странами можно найти ЗДЕСЬ.

В ближайшие дни большинство запланированный рейсов из Таллинна все же состоятся, но начиная с 25 марта все полеты отменены. Например, 19 марта рейс на Кипр состоится, а вот 22 марта — уже нет.

По оценкам экспертов, ни для кого не станет сюрпризом, если в ближайшее время часть авиакомпаний объявят о своем банкротстве. Надежда остается только на “спасение” со стороны государства. Руководитель Ryanair также признает, что его авиакомпания переживает сейчас трудные времена.