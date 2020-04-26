26.04.2020, 13:01

Ryanair предупредил: если власти введут социальное дистанцирование в самолетах, авиакомпания летать не будет


EST
Ryanair предупредил: если власти введут социальное дистанцирование в самолетах, авиакомпания летать не будет
Scanpix, CHINE NOUVELLE/SIPA

Глава самой крупной в Европе авиакомпании Ryanair заявил, что к сентябрю возобновится до 80% расписания компании, но только при одном условии. Если власти страны потребуют ради социальной дистанции для борьбы с распространением коронавируса оставить пустыми средние места в самолетах, то лайнеры лоукостера останутся на земле — перевозчик на таких условиях летать не будет.

Как заявил Майкл О’Лири, если в начале июля снова начнутся рейсы в Европу, то в сентябре возобновится до 80% рейсов из расписания авиакомпании. “Но если будут существовать некоторые совершенно неэффективные меры по социальному дистанцированию, такие как пустые средние места, мы вообще не вернемся к полетам”, — заявил бизнесмен. По его словам, это будет бессмысленно: никакая авиакомпания не сможет заработать при вынужденном коэффициенте загрузки 66%. “При этом среднее место не создаст никакого социального дистанцирования, так что это идиотская идея, которая все равно ничего не достигает”, — заявил глава ирландского лоукостера. По его словам, куда более эффективными мерами станет обязательная проверка температуры и наличие масок для пассажиров и экипажа, сообщает TourProm.

Кстати, Ryanair на данный момент сохранила некоторый объем перевозок — авиакомпания летает между Великобританией и Ирландией, также есть отдельные рейсы в Берлин, Будапешт и Лиссабон из Лондона. При этом лоукостер отказывает в возмещении денег за отмененные рейсы, пока не закончится кризис. Туристам, требующим денег, присылаются ответные письма, в которых заявлено, что в авиакомпании не будут обрабатывать возвраты до тех пор, пока “кризис Covid-19 не утихнет”. “Поскольку наши платежные агенты должны оставаться дома в борьбе с пандемией Covid-19, ограничения безопасности платежей не позволяют нам обрабатывать возврат денежных средств”, — заявляют в Ryanair.

При этом прогнозы г-на О’Лири о возобновлении туризма условно оптимистичные. Помимо возврата к сентябрю, он также заявляет о быстром восстановлении трафика в целом, при этом ожидается массовое снижение цен на авиабилеты. “Когда все это закончится, произойдут такие массовые скидки, что в течение некоторого времени будет наблюдаться значительный всплеск в сфере путешествий и туризма”, — заявляет он. Правда, всплеск он прогнозирует на 2021 год.

О'Лири также обратился к ирландскому правительству и отметил, что если власти откажутся компенсировать авиакомпании потери из-за новых ограничительных мер, то перевозчик вообще откажется от перелетов.

58-летний Майкл О'Лири известен своими противоречивыми высказываниями. Именно он предлагал взимать плату с пассажиров, пользующихся туалетами на борту самолетов, а также выступал за то, чтобы тучные путешественники доплачивали за свой вес. Кроме того, директор Ryanair назвал мусульман террористами.

Ранее в апреле генеральный директор Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) Александр де Жюньяк предсказал будущее авиаперелетов после пандемии коронавируса. Эксперт предупредил, что когда международные рейсы будут возобновлены, власти введут новые ограничительные меры для путешественников и авиакомпаний. По его словам, речь идет о сокращении числа пассажиров в самолетах и увеличении пространства между ними в салоне лайнера.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции. Читайте больше на странице МИД!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
Читайте также: