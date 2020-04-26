Ryanair предупредил: если власти введут социальное дистанцирование в самолетах, авиакомпания летать не будет

Как заявил Майкл О’Лири, если в начале июля снова начнутся рейсы в Европу, то в сентябре возобновится до 80% рейсов из расписания авиакомпании. “Но если будут существовать некоторые совершенно неэффективные меры по социальному дистанцированию, такие как пустые средние места, мы вообще не вернемся к полетам”, — заявил бизнесмен. По его словам, это будет бессмысленно: никакая авиакомпания не сможет заработать при вынужденном коэффициенте загрузки 66%. “При этом среднее место не создаст никакого социального дистанцирования, так что это идиотская идея, которая все равно ничего не достигает”, — заявил глава ирландского лоукостера. По его словам, куда более эффективными мерами станет обязательная проверка температуры и наличие масок для пассажиров и экипажа, сообщает TourProm.

Кстати, Ryanair на данный момент сохранила некоторый объем перевозок — авиакомпания летает между Великобританией и Ирландией, также есть отдельные рейсы в Берлин, Будапешт и Лиссабон из Лондона. При этом лоукостер отказывает в возмещении денег за отмененные рейсы, пока не закончится кризис. Туристам, требующим денег, присылаются ответные письма, в которых заявлено, что в авиакомпании не будут обрабатывать возвраты до тех пор, пока “кризис Covid-19 не утихнет”. “Поскольку наши платежные агенты должны оставаться дома в борьбе с пандемией Covid-19, ограничения безопасности платежей не позволяют нам обрабатывать возврат денежных средств”, — заявляют в Ryanair.