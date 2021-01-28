28.01.2021, 10:30
Ryanair разрешил бесплатно изменять дату бронирования
Ryanair вводит новые правила для пассажиров: теперь все, кто забронирует билет до 31 марта, смогут бесплатно изменять бронирование.
Ryanair вводит новые правила для пассажиров: теперь все, кто забронирует билет до 31 марта, смогут бесплатно изменять бронирование.
Лоукостер разрешает менять дату рейса по тому же маршруту. Сделать это нужно минимум за неделю до первоначального рейса. Если новый билет окажется дороже, пассажирам придется доплатить разницу тарифов. За само изменение бронирования денег не берут (раньше приходилось платить от € 35 до € 95), сообщает портал 34travel.me.
Опция уже доступна на сайте Ryanair. Воспользоваться ей можно до 31 октября 2021-го, правда, только два раза.
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