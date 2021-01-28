Ryanair разрешил бесплатно изменять дату бронирования

Лоукостер разрешает менять дату рейса по тому же маршруту. Сделать это нужно минимум за неделю до первоначального рейса. Если новый билет окажется дороже, пассажирам придется доплатить разницу тарифов. За само изменение бронирования денег не берут (раньше приходилось платить от € 35 до € 95), сообщает портал 34travel.me.

Опция уже доступна на сайте Ryanair. Воспользоваться ей можно до 31 октября 2021-го, правда, только два раза.