Ryanair сокращает число рейсов на фоне постоянных изменений правил передвижения

Постоянные изменения правительственных правил в отношении передвижения людей подрывают готовность потребителей осуществлять бронирования, сообщается в пресс-релизе Ryanair. Компания объявила, что сократит количество рейсов в октябре еще на 20%.

Ryanair теперь ожидает, что будет летать примерно на 40% от мощности, которая была у нее в октябре прошлого года по сравнению с 50%, прогнозировавшимися в августе и изначальным целевым показателем в 70%.

“Если нынешние тенденции и неэффективное управление правительств ЕС в сфере восстановления авиаперевозок и нормальной экономической активности продолжатся, то аналогичные сокращения мощностей могут понадобиться и в зимний период”, — говорится в сообщении.

Напомним, что сейчас при бронировании билетов сохраняется опасность отмены рейсов в любой момент. Авиакомпании могут заявлять о возобновлении полетов, вносить их в свое расписании, активно продавать билеты по разным направлениям, но со дня все аннулировать, если эпидемиологическая ситуация в той или иной стране не будет позволять наладить регулярное авиасообщение.