Ryanair угрожает внести в черный список тех, кто требует возврата денег за несостоявшиеся рейсы

Согласно информации потребительского журнала MoneySavingExpert, представители службы поддержки Ryanair угрожают всем, кто не согласен получить в качестве компенсации ваучеры, внести их в черный список авиакомпании, что сделает невозможным бронирование билетов в будущем.

MoneySavingExpert располагает по меньшей мере 10 примерами такого запугивания, когда представители службы поддержки клиентов утверждали, что возврат денежных средств является мошенничеством против авиакомпании, и это приведет к будущему запрету на пользование услугами Ryanair.

Когда журналисты издания представили доказательства таких угроз пресс-секретарю авиакомпании, он был вынужден признать, что в данном случае имеет место “ошибка сотрудников”, и ничего противозаконного в возврате денег нет.

Согласно установленным правилам ЕС, пассажиры, чьи рейсы не состоялись, имеют полное право получить полный возврат потраченных на билеты средств, если они не согласны с предлагаемой альтернативой (в данном случае — ваучер).