28.05.2020, 10:37

Ryanair угрожает внести в черный список тех, кто требует возврата денег за несостоявшиеся рейсы

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Ryanair угрожает внести в черный список тех, кто требует возврата денег за несостоявшиеся рейсы
Scanpix, PA By-line:Niall Carson

Авиакомпания Ryanair известна своей не совсем мягкой политикой по отношению к пассажирам. Всевозможными доплатами за дополнительные услуги уже никого не удивить. Но, по сообщениям клиентов Ryanair, теперь авиакомпания придумала изощренный способ запугать тех, кто требует возврата денег за несостоявшиеся рейсы.

Согласно информации потребительского журнала MoneySavingExpert, представители службы поддержки Ryanair угрожают всем, кто не согласен получить в качестве компенсации ваучеры, внести их в черный список авиакомпании, что сделает невозможным бронирование билетов в будущем.

MoneySavingExpert располагает по меньшей мере 10 примерами такого запугивания, когда представители службы поддержки клиентов утверждали, что возврат денежных средств является мошенничеством против авиакомпании, и это приведет к будущему запрету на пользование услугами Ryanair.

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Когда журналисты издания представили доказательства таких угроз пресс-секретарю авиакомпании, он был вынужден признать, что в данном случае имеет место “ошибка сотрудников”, и ничего противозаконного в возврате денег нет.

Согласно установленным правилам ЕС, пассажиры, чьи рейсы не состоялись, имеют полное право получить полный возврат потраченных на билеты средств, если они не согласны с предлагаемой альтернативой (в данном случае — ваучер).

Источник: Trip.ee

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