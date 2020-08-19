Ryanair уменьшит число рейсов из-за коронавирусных ограничений
Ирландский лоукостер Ryanair в сентябре и октябре 2020 года снизит количество рейсов на 20%, потому что во многих странах Евросоюза снова вводятся ограничения для борьбы с коронавирусным заболеванием COVID-19 и из-за этого снижается количество бронирования авиабилетов. Об этом сообщили в Ryanair.
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