Ryanair уменьшит число рейсов из-за коронавирусных ограничений

Число снижение рейсов преимущественно распространяется на полеты из/в Испании, Франции и Швеции, где из-за Covid-19 усилены ограничения для пассажиров. Также планируется снизить число рейсов в Ирландию, поскольку в стране введен 14-дневный карантин для прибывающих из большинства стран ЕС.

“За последние две недели в ряде стран ЕС усилены ограничения для пассажиров, это негативно повлияло на количество бронирований, особенно на бизнес-поездки, поэтому необходимо снизить частоту выполнения рейсов, что предлагаемое количество мест отвечало спросу”, — говорится в сообщении Ryanair.