Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна и предлагает скидки по всем направлениям. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро

Ryanair постепенно возобновляет свои маршруты по разным европейским направлениям и надеется к концу году вернуть в график полетов большинство рейсов.

В сентября авиакомпания предлагает отправиться из Таллинна по следующим направлениям:

Лондон: 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 26.10 по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро за 1 сторону.

Эдинбург: 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. С 26.10 по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 12.99 евро за 1 сторону.

Дюссельдорф: 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 12.99 евро за 1 сторону.

Милан: 2 раза в неделю по четвергам и субботам. С 27.10 три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро за 1 сторону.