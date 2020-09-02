02.09.2020, 11:15

Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна и предлагает скидки по всем направлениям. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро


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Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна и предлагает скидки по всем направлениям. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро
Foto: Andres Putting

Авиакомпания Ryanair запустила распродажу билетов по всем своим направлениям. В акции участвует и Таллинн. Стоимость билетов начинается от 9,99 евро.

Ryanair постепенно возобновляет свои маршруты по разным европейским направлениям и надеется к концу году вернуть в график полетов большинство рейсов.

В сентября авиакомпания предлагает отправиться из Таллинна по следующим направлениям:

Лондон: 3 раза в неделю по вторникам, пятницам и воскресеньям. С 26.10 по понедельникам, средам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро за 1 сторону.

Эдинбург: 2 раза в неделю по средам и воскресеньям. С 26.10 по понедельникам и пятницам. Стоимость билетов начинается от 12.99 евро за 1 сторону.

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Дюссельдорф: 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 12.99 евро за 1 сторону.

Милан: 2 раза в неделю по четвергам и субботам. С 27.10 три раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро за 1 сторону.

Пафос: 1 раз в неделю по воскресеньям, а с 29.10 два раза в неделю - по четвергам и воскресеньям. Стоимость билетов начинается от 34.99 евро за 1 сторону.

С 27 октября:

Вена: 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. Стоимость билетов начинается от 12.99 евро за 1 сторону.

Берлин: 3 раза в неделю по вторникам, четвергам и субботам. С ноября 2 раза в неделю по вторникам и субботам. Стоимость билетов начинается от 14.99 евро за 1 сторону.

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