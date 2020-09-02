Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна и предлагает скидки по всем направлениям. Стоимость билетов начинается от 9.99 евро
Авиакомпания Ryanair запустила распродажу билетов по всем своим направлениям. В акции участвует и Таллинн. Стоимость билетов начинается от 9,99 евро.
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