21.05.2020, 07:00

Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро!


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Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро!
Scanpix, Panthermedia By-line:Volha Kavalenkava

Начиная с июля месяца Ryanair планирует восстановить авиасообщение с Таллинном. На данный момент в маршрутном расписании авиакомпании уже стоят рейсы из эстонской столицы в Милан, Вену, Барселону, Дублин, Лондон, Дюссельдорф, на Кипр и Мальту.

На прошлой неделе представители Ryanair заявили, что намерены с 1 июля возобновить 40% рейсов, которые действовали до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В сообщении компании также подчеркнули, что экипаж самолета и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей закусок в индивидуальной упаковке, а также напитков.

На домашней странице Ryanair в графике полетов появились прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениями начиная с июля. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро. Ниже приводим несколько примеров представленных рейсов (* цены по состоянию на утро 21.05.2020).

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NB! При бронировании билетов стоит учитывать, что из-за сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса и введенных ограничений на движение авиакомпания может полностью отменить рейс или перенести его на более поздний срок. В случае отмены рейсов авиакомпании, как правило, предоставляют на выбор три опции:

* подарочные карточки на сумму, затраченную на авиабилеты,
* возможность бесплатно изменить дату вылета,
* полный возврат денег (в данном случае авиакомпаниям требуется больше времени, чем обычно)

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Вена

02.07 — 07.07.2020 — 100 €
07.07 — 11.07.2020 — 109 €
11.07 — 14.07.2020 — 118 €
08.08 — 08.08.2020 — 100 €
05.09 — 10.09.2020 — 46 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов на Кипр (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

05.07 — 12.07.2020 — 167 €
19.07 — 26.07.2020 — 167 €

Ekraanitõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Милан (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

02.07 — 09.07.2020 — 156 €
04.07 — 09.07.2020 — 156 €
11.07 — 16.07.2020 — 146 €
16.07 — 23.07.2020 — 156 €
18.07 — 23.07.2020 — 156 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Барселона (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

04.07 — 11.07.2020 — 166 €
04.07 — 18.07.2020 — 152 €
18.07 — 25.07.2020 — 166 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Дюссельдорф (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

07.07 — 11.07.2020 — 151 €
11.07 — 18.07.2020 — 138 €
18.07 — 21.07.2020 — 114 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Дублин (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

01.07 — 11.07.2020 — 178 €
18.07 — 25.07.2020 — 221 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Лондон Станстед (в расписании на данный момент представлены только рейсы на июль):

03.07 — 05.07.2020 — 134 €
10.07 — 17.07.2020 — 173 €
19.07 — 26.07.2020 — 105 €

ekraani kuvatõmmis, Ryanair

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Важные телефонные номера:
    • 1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
    • 1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
    • 53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
    • 112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.
  • Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции за исключением возвращения из стран Балтии и Финляндии. Узнайте больше на kriis.ee!
  • Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!
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