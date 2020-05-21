Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро!

На прошлой неделе представители Ryanair заявили, что намерены с 1 июля возобновить 40% рейсов, которые действовали до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В сообщении компании также подчеркнули, что экипаж самолета и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей закусок в индивидуальной упаковке, а также напитков.

На домашней странице Ryanair в графике полетов появились прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениями начиная с июля. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро. Ниже приводим несколько примеров представленных рейсов (* цены по состоянию на утро 21.05.2020).

NB! При бронировании билетов стоит учитывать, что из-за сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса и введенных ограничений на движение авиакомпания может полностью отменить рейс или перенести его на более поздний срок. В случае отмены рейсов авиакомпании, как правило, предоставляют на выбор три опции: