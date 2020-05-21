Ryanair возобновляет прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениям. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро!

Начиная с июля месяца Ryanair планирует восстановить авиасообщение с Таллинном. На данный момент в маршрутном расписании авиакомпании уже стоят рейсы из эстонской столицы в Милан, Вену, Барселону, Дублин, Лондон, Дюссельдорф, на Кипр и Мальту.
На прошлой неделе представители Ryanair заявили, что намерены с 1 июля возобновить 40% рейсов, которые действовали до кризиса, вызванного пандемией коронавируса. В сообщении компании также подчеркнули, что экипаж самолета и пассажиры будут обязаны носить медицинские маски на борту. Кроме того, бортовое обслуживание будет ограничено раздачей закусок в индивидуальной упаковке, а также напитков.
На домашней странице Ryanair в графике полетов появились прямые рейсы из Таллинна сразу по нескольким направлениями начиная с июля. Стоимость билетов туда-обратно начинается от 46 евро. Ниже приводим несколько примеров представленных рейсов (* цены по состоянию на утро 21.05.2020).
NB! При бронировании билетов стоит учитывать, что из-за сложившейся в мире ситуации с пандемией коронавируса и введенных ограничений на движение авиакомпания может полностью отменить рейс или перенести его на более поздний срок. В случае отмены рейсов авиакомпании, как правило, предоставляют на выбор три опции:
* подарочные карточки на сумму, затраченную на авиабилеты, * возможность бесплатно изменить дату вылета, * полный возврат денег (в данном случае авиакомпаниям требуется больше времени, чем обычно)
Примерные даты вылета и стоимость билетов по маршруту Таллинн-Вена
Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
Важные телефонные номера:
1247 – Инструкции по поведению во время чрезвычаного положения и по вопросам, связанным с коронавирусом (24 часа, бесплатный)
1220 – Консультации семейных врачей на эстонском и русском языке, медицинские советы и консультации (24 часа, бесплатный)
53 01 9999 – Консульская помощь МИД попавшим в беду за границей (24 часа)
112 – Номер вызова скорой помощи, спасателей и полиции (24 часа, бесплатный)
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