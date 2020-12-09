09.12.2020, 11:01
Ryanair запускает прямые рейсы из Риги в Венецию
С конца марта 2021 года Ryanair начнет летать из столицы Латвии в один из самых романтичных городов мира.
С конца марта 2021 года Ryanair начнет летать из столицы Латвии в один из самых романтичных городов мира.
Вчера, 8 декабря, авиакомпания Ryanair объявила о появлении в 2021 году нового маршрута из Риги в Венецию (Тревизо). Новый маршрут откроется 30 марта 2021 года в рамках программы Ryanair "Латвийское лето 2021 года", полеты будут выполняться два раза в неделю.
Чтобы отметить это событие, Ryanair начала распродажу билетов на этот маршрут по цене, начиная от 19,99 евро, для поездок ч 1 марта до конца июня 2021 года. Билеты нужно будет забронировать до полуночи четверга 10 декабря только на сайте авиакомпании.
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