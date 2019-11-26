РЖД планирует вдвое сократить число рейсов по маршруту Таллинн-Москва

РЖД сообщило Эстонской железной дороге, что в целях снижения убыточности российско-эстонского сообщения из-за низкого пассажиропотока планируется существенно снизить количество рейсов на маршруте Таллинн-Петербург-Москва.

В Eesti Raudtee при этом считают, что этого делать не нужно.

По словам официального представителя Eesti Raudtee Моники Лиллес, РЖД собирается уменьшить количество рейсов в несезонное время до трех в неделю, сообщает портал rus.err.ee.