26.11.2019, 15:22

РЖД планирует вдвое сократить число рейсов по маршруту Таллинн-Москва


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РЖД планирует вдвое сократить число рейсов по маршруту Таллинн-Москва
Foto: Ilmar Saabas

Российские железные дороги (РЖД) с февраля 2020 года намерены в два раза сократить число рейсов по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург - Москва: если сейчас линия обслуживается ежедневно, то с февраля количество отправлений уменьшится до трех в неделю.

РЖД сообщило Эстонской железной дороге, что в целях снижения убыточности российско-эстонского сообщения из-за низкого пассажиропотока планируется существенно снизить количество рейсов на маршруте Таллинн-Петербург-Москва.

В Eesti Raudtee при этом считают, что этого делать не нужно.

По словам официального представителя Eesti Raudtee Моники Лиллес, РЖД собирается уменьшить количество рейсов в несезонное время до трех в неделю, сообщает портал rus.err.ee.

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