26.11.2019, 15:22
РЖД планирует вдвое сократить число рейсов по маршруту Таллинн-Москва
Российские железные дороги (РЖД) с февраля 2020 года намерены в два раза сократить число рейсов по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург - Москва: если сейчас линия обслуживается ежедневно, то с февраля количество отправлений уменьшится до трех в неделю.
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