26.11.2019, 15:22
РЖД планирует вдвое сократить число рейсов по маршруту Таллинн-Москва
Российские железные дороги (РЖД) с февраля 2020 года намерены в два раза сократить число рейсов по маршруту Таллинн - Санкт-Петербург - Москва: если сейчас линия обслуживается ежедневно, то с февраля количество отправлений уменьшится до трех в неделю.
Признак нищеты: вещи, которые нельзя держать дома
Скворцова поручила вернуть трансплантологов Каабака и Бабенко
Звонят с неизвестного номера и сразу бросают трубку - для чего?
Котов: Скоро отбываю в колонию. Любопытно, что там будет