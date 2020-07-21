С 1 января 2021 года иностранцы смогут въезжать в Россию по электронной визе на 16 суток

Электронная виза будет являться самостоятельной категорией визы наравне с дипломатической, служебной, обыкновенной, транзитной визой и визой временно проживающего лица.
Электронная виза будет оформляться как однократная на срок до 60 календарных дней с разрешенным сроком пребывания по ней в РФ до 16 суток гражданам иностранных государств.
Перечень таких иностранцев, въезжающих в РФ с гостевым, деловым визитом, в качестве туристов, для участия в научных, культурных, общественно-политических, экономических и спортивных мероприятиях, установит правительством РФ.
Электронная виза будет оформляться на основании решения МИД России, принятого по заявлению иностранного гражданина, заполненному на специализированном сайте в сети "Интернет".
Срок оформления электронной визы будет составлять не более 4-х календарных дней с даты подачи иностранным гражданином заявления о ее оформлении.
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