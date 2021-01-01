С 1 января возобновилось авиасообщение между Эстонией и Великобританией
По данным Таллиннского аэропорта, на 1 января запланирован один перелет между Таллинном и Лондоном, который днем осуществит авиакомпания Ryanair, сообщает rus.err.ee.
По данным Таллиннского аэропорта, на 1 января запланирован один перелет между Таллинном и Лондоном, который днем осуществит авиакомпания Ryanair, сообщает rus.err.ee.
Незадолго до нового года правительство утвердило правила, в соответствии с которыми в Эстонию из Великобритании можно въезжать только в том случае, если за 72 часа до поездки был сделан тест на SARS-CoV-2 и его результат был отрицательным (обязанность делать тест не распространяется на детей младше 10 лет). После пересечения границы приезжающим из Великобритании необходимо 14 дней провести в самоизоляции. но срок карантина можно уменьшить, если в дополнение к тесту, сделанному до приезда в Эстонию, сделать тест также на седьмой день пребывания в Эстонии.
Люди, которые приедут из Великобритании в Эстонию в ближайшие дни и у которых уже нет возможности сделать тест за 72 часа до поездки, должны будут сдать тест сразу же по прибытии.
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