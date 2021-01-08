С 11 января въезд в Эстонию без ограничений по-прежнему разрешен только из Исландии

Самый низкий уровень заболеваемости коронавирусом среди европейских стран отмечается в Исландии (31,8 ↓), Финляндии (68,1 ↓) и Греции (84,2 ↓) .

В Эстонии коэффициент заболеваемости COVID-19 равен 598,36 ↑.

Согласно действующим правилам, если уровень заболевания в иностранном государстве составляет от 25 до 50, требование находиться по приезде на карантине зависит от того, ниже или выше этот показатель кумулятивного коэффициента в Эстонии, умноженного на 1,1. Если уровень заболевания ниже, чем в Эстонии, самоизоляцию можно не соблюдать. Если выше, то действует требование соблюдения 10-дневного карантина. Если вы приехали в Эстонию из страны, где уровень инфицирования составляет 50 или более случаев на 100 000 жителей, вы в любом случае должны оставаться на изоляции или сделать тесты.

Поэтому с 11 по 17 января 2021 года без ограничений в Эстонию можно приезжать только из Исландии. Приезжающим из других стран Европы нужно соблюдать 10-дневный карантин или сделать тесты на коронавирус. (На данный момент нулевая заболеваемость фиксируется только в Ватикане. Однако въезд в Эстонию из Ватикана через Италию все-равно подразумевает соблюдение самоизоляции или прохождение тестирования).