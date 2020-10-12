С 12 октября в Таллиннском аэропорту обслуживают 14 международных маршрутов

Рейсы осуществляются в следующие аэропорты: Франкфурт (Lufthansa), Хельсинки (Finnair), Копенгаген (airBaltic), Лондон (аirBaltic, Ryanair), Пафос (Ryanair), Рига (airBaltic), Варшава (LOT), Эдинбург (Ryanair), Стокгольм (airBaltic), Милан (Ryanair), Вильнюс (airBaltic), Вена (airBaltic), Берлин (airBaltic), Осло (airBaltic), сообщается на сайте Таллиннского аэропорта.

Для прибывающих из Копенгагена, Лондона, Варшавы, Эдинбурга, Стокгольма, Милана, Вильнюса и Вены в Эстонии действует требование двухнедельной самоизоляции, которую можно заменить тестом на COVID-19.

По сравнению с прошлой неделей, на одно направление стало меньше — исчез рейс в Брюссель.