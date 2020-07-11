С 13 июля при въезде в Эстонию обязательный карантин должны соблюдать прибывающие из семи стран ЕС

Режим самоизоляции не действует при путешествии из ЕС в Эстонию для пассажиров из Великобритании, Австрии, Бельгии, Испании, Нидерландов, Ирландии, Исландии, Италии, Греции, Кипра, Литвы, Лихтенштейна, Латвии, Норвегии, Польши, Франции, Мальты, Германии, Словакии, Словении, Финляндии, Швейцарии, Дании и Венгрии, сообщает rus.err.ee.

При прибытии из согласованного в Евросоюзе списка третьих стран (Алжир, Австралия, Грузия, Япония, Канада, Марокко, Черногория, Южная Корея, Руанда, Сербия, Таиланд, Тунис, Уругвай и Новая Зеландия) в самоизоляции должны оставаться туристы из Черногории и Сербии.

Информация о странах и требованиях для прибывающих из этих стран можно найти на сайте Министерства иностранных дел.