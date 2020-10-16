С 17 октября в Латвии не нужно будет соблюдать самоизоляцию по возвращении из Эстонии

Кроме Эстонии в список попали Финляндия, Греция, Норвегия и Кипр. После посещения этих стран самоизоляцию соблюдать не надо.

Как и в Эстонии, с понедельника будут запрещены регулярные пассажирские перевозки в Андорру, Чехию, Бельгию, Нидерланды, Францию и Ватикан. В Ватикане заболеваемость за неделю с нуля подскочила до 1717 случаев на 100 000 человек. Это связано с тем, что заболели 11 охранников при общем населении в 825 человек.

Теперь порог заболеваемости, по достижению которого необходимо соблюдать самоизоляцию, определяется исходя из двухнедельного показателя заболеваемости в Латвии. Сейчас это 61,9 случаев на 100 000 человек, а значит по прибытии из стран, где этот показатель меньше, можно не соблюдать самоизоляцию.