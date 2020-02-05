С 2021 года электронная виза будет действовать по всей России. Но станет платной

"К настоящему времени оформлено более 94 тыс. электронных виз для въезда на территорию Калининградской области и более 105 тыс.— в Санкт-Петербург и Ленинградскую область. Около 80% из них было использовано. Эксперимент хорошо себя зарекомендовал", — отметил Иванов.

Высокопоставленный российский дипломат сообщил, что с 1 января 2021 года будет введена единая электронная виза для краткосрочных поездок (до 16 дней). Она будет действительна для перемещения между всеми субъектами Российской Федерации.

"До упомянутого срока какие-либо изменения порядка въезда, выезда и пребывания иностранных граждан на территории РФ по электронным визам не планируются", — добавил он.

"При этом имеется общее понимание, что с 2021 года за выдачу единой электронной визы будут взиматься сборы в размере до $50, которые целиком будут доходом государственного бюджета".