С 21 сентября въезжать в Эстонию без ограничений можно всего из шести государств Европы

Начиная с 21 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.

Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре, Испании, Франции, Чехии, Люксембурге, на Мальте и в Монако.

Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.

Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна.