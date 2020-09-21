С 21 по 27 сентября без ограничений в Эстонию можно въехать из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна. Несмотря на рост количества зараженных в самой Эстонии, самоизоляция не потребуется при въезде в Литву, которая сделала для нашей страны исключение.
С 21 сентября въезжать в Эстонию без ограничений можно всего из шести государств Европы
Начиная с 21 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Самые высокие показатели заболеваемости за последние 14 дней фиксируются в Андорре, Испании, Франции, Чехии, Люксембурге, на Мальте и в Монако.
Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Режим самоизоляции для европейских туристов НЕ действует для прибывающих из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады и Туниса.
МИД Эстонии настоятельно рекомендует отказаться от путешествий в ближайшее время, за исключением тех европейских стран, где за последние 14 дней на 100 000 жителей приходилось 16 или менее случаев заражения людей и где нет ограничений на свободу передвижения.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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