21.09.2020, 13:35

С 28 сентября ездить в Финляндию без ограничений можно будет только по работе

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EST
С 28 сентября ездить в Финляндию без ограничений можно будет только по работе
Foto: Rauno Volmar

С 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию — туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции. Без ограничений и карантинных требования ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают.

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, новые правила приняты на фоне того, что кумулятивная заболеваемость в Эстонии практически достигла показателя в 31 случай на 100 тысяч жителей, сообщает rus.err.ee.

“Этот порядок будет введен с 28 сентября также в отношении финнов, которые путешествуют в Эстонию и затем едут обратно в Финляндию, что, безусловно, негативно скажется на туризме”, — добавил Рейнсалу.

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