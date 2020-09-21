С 28 сентября ездить в Финляндию без ограничений можно будет только по работе

По словам министра иностранных дел Урмаса Рейнсалу, новые правила приняты на фоне того, что кумулятивная заболеваемость в Эстонии практически достигла показателя в 31 случай на 100 тысяч жителей, сообщает rus.err.ee.

“Этот порядок будет введен с 28 сентября также в отношении финнов, которые путешествуют в Эстонию и затем едут обратно в Финляндию, что, безусловно, негативно скажется на туризме”, — добавил Рейнсалу.

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