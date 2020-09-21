С 28 сентября ездить в Финляндию без ограничений можно будет только по работе(24)
С 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию — туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции. Без ограничений и карантинных требования ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают.
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