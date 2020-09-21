С 28 сентября ездить в Финляндию без ограничений можно будет только по работе(6)
С 28 сентября для жителей Эстонии начнут действовать новые правила поездок в Финляндию — туристы будут вынуждены находиться в 14-дневной самоизоляции. Без ограничений и карантинных требования ездить в Финляндию смогут только те жители Эстонии, которые там работают.
В Касимовском районе отремонтировали ещё одну дорогу
От красавца в бабочке до опустившегося алкоголика. Драма Иванова
Названа привычка, открывающая коронавирусу дорогу в организм
Губерниев рассказал, почему ворвался в эфир футбольного матча