С 4 сентября airBaltic начнет летать в Салоники
Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с 4 сентября начнет новые сезонные рейсы из Риги в Салоники. Новые рейсы два раза в неделю будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. С 13 августа авиаперевозчик увеличит частоту полетов по маршруту Рига - Афины до трех рейсов в неделю. Время отправления по всем направлениям подобрано таким образом, чтобы все желающие могли удобно состыковать рейсы из Таллинна и обратно.
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