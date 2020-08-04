С 4 сентября airBaltic начнет летать в Салоники

Как сообщалось ранее, с 6 августа airBaltic начнет новые прямые сезонные рейсы из Риги на греческий остров Родос. Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

“Мы рады объявить о более широких возможностях авиасообщения с Грецией. С учетом того, что в последние недели спрос на поездки в Грецию вырос, мы адаптировали свою карту маршрутов и увеличили количество рейсов на популярных направлениях для отдыха. В то же время мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдаем строгие меры безопасности, чтобы гарантировать безопасность сотрудников и пассажиров”, — комментирует исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

К концу августа 2020 года airBaltic будет выполнять из стран Балтии полеты по 69 маршрутам.