04.08.2020, 09:30

С 4 сентября airBaltic начнет летать в Салоники


EST
RIIA LENNUJAAM
Foto: Arno Mikkor

Латвийская национальная авиакомпания airBaltic с 4 сентября начнет новые сезонные рейсы из Риги в Салоники. Новые рейсы два раза в неделю будут выполняться на самолетах Airbus A220-300. С 13 августа авиаперевозчик увеличит частоту полетов по маршруту Рига - Афины до трех рейсов в неделю. Время отправления по всем направлениям подобрано таким образом, чтобы все желающие могли удобно состыковать рейсы из Таллинна и обратно.

Как сообщалось ранее, с 6 августа airBaltic начнет новые прямые сезонные рейсы из Риги на греческий остров Родос. Полеты по новому маршруту будут выполняться два раза в неделю на самолете Airbus A220-300.

“Мы рады объявить о более широких возможностях авиасообщения с Грецией. С учетом того, что в последние недели спрос на поездки в Грецию вырос, мы адаптировали свою карту маршрутов и увеличили количество рейсов на популярных направлениях для отдыха. В то же время мы продолжаем следить за развитием ситуации и соблюдаем строгие меры безопасности, чтобы гарантировать безопасность сотрудников и пассажиров”, — комментирует исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

К концу августа 2020 года airBaltic будет выполнять из стран Балтии полеты по 69 маршрутам.

Читайте также: