С 6 августа airBaltic начнет летать на остров Родос

“Мы рады предложить путешественникам еще один популярный летний маршрут на остров Родос в Греции, а также обеспечить путешественникам с юга соединение с Ригой и дальше. Мы возобновляем все больше полетов, в то же время соблюдая различные дополнительные меры предосторожности, чтобы гарантировать безопасность работников и пассажиров”, — заявил исполнительный директор airBaltic Мартин Гаусс.

Полеты будут осуществляться два раза в неделю вплоть до 22 октября. Вылет на Родос запланирован на 13:40, на Родосе самолет приземляется в 17:15 (длительность перелета — 3 часа 35 минут). Обратный путь занимает 3 часа 40 минут: вылет с острова в 18:10, прибытие в Ригу в 21:50. Время отправления подобрано таким образом, чтобы все желающие могли удобно состыковать рейсы из Таллинна и обратно.

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Безопасность и здоровье пассажиров являются нашими приоритетами. Мы ввели строгие меры безопасности, а также организуем наши полеты, следуя рекомендациям ответственных органов. Всем пассажирам airBaltic во время полетов бесплатно обеспечивается основной защитный комплект, в который входят маска для лица и дезинфицирующие салфетки.