07.02.2020, 08:47
С этой пятницы поезд Таллинн-Москва курсирует три раза в неделю вместо семи(1)
С 7 февраля пассажирский поезд Таллинн-Москва по решению российской стороны будет курсировать не семь, а три раза в неделю.
С 7 февраля пассажирский поезд Таллинн-Москва по решению российской стороны будет курсировать не семь, а три раза в неделю.
Оператор поезда – компания РЖД – объяснила такое решение низким спросом. При этом за прошлый год поезда на маршруте Москва-Таллинн перевезли более 111 000 пассажиров, что на 4% превысило показатель 2018 года. В то же время в периоды повышенного спроса, например в течение всего лета, поезд по-прежнему будет в ходу ежедневно, сообщает rus.err.ee.
Министр экономики Таави Аас недавно направил письмо своему российскому коллеге, попросив пересмотреть решение о сокращении числа отправлений.
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