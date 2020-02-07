С этой пятницы поезд Таллинн-Москва курсирует три раза в неделю вместо семи

Оператор поезда – компания РЖД – объяснила такое решение низким спросом. При этом за прошлый год поезда на маршруте Москва-Таллинн перевезли более 111 000 пассажиров, что на 4% превысило показатель 2018 года. В то же время в периоды повышенного спроса, например в течение всего лета, поезд по-прежнему будет в ходу ежедневно, сообщает rus.err.ee.

Министр экономики Таави Аас недавно направил письмо своему российскому коллеге, попросив пересмотреть решение о сокращении числа отправлений.