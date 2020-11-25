С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте
После завершения переходного периода, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС, граждане Эстонии по-прежнему смогут посещать Соединенное Королевство без оформления визы, но с ноября следующего года въезд будет разрешен только по паспорту, сообщает rus.err.ee.
Копеечное средство из аптеки надолго уничтожает пыль с мебели
Новые маски убивают 99,9% бактерий и вирусов за час: подробно
Примитивно дурят: ведущая Первого канала оценила опасность COVID
Все дело в напитке: почему КОВИД "шарахается" от евреев