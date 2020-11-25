25.11.2020, 09:00

С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте


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С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте
Scanpix, imago images/Christian Ohde

После завершения переходного периода, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС, граждане Эстонии по-прежнему смогут посещать Соединенное Королевство без оформления визы, но с ноября следующего года въезд будет разрешен только по паспорту, сообщает rus.err.ee.

В связи с этим Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует при поездках в Великобританию брать с собой паспорт вместо ID-карты. Кроме того, уже с нового года в Великобритании не будет действовать европейская карта медицинского страхования, поэтому медицинскую страховку надо будет тоже оформлять отдельно.

При возвращении из Соединенного Королевства в Эстонию будут действовать ограничения на стоимость беспошлинно ввозимых товаров: предметы для личного потребления можно будет ввозить на сумму до 300 евро, для авиа- и морских пассажиров - до 430 евро.

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