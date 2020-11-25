С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте

В связи с этим Министерство иностранных дел Эстонии рекомендует при поездках в Великобританию брать с собой паспорт вместо ID-карты. Кроме того, уже с нового года в Великобритании не будет действовать европейская карта медицинского страхования, поэтому медицинскую страховку надо будет тоже оформлять отдельно.

При возвращении из Соединенного Королевства в Эстонию будут действовать ограничения на стоимость беспошлинно ввозимых товаров: предметы для личного потребления можно будет ввозить на сумму до 300 евро, для авиа- и морских пассажиров - до 430 евро.