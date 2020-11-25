С ноября следующего года в Великобританию больше нельзя будет въехать по ID-карте
После завершения переходного периода, связанного с выходом Великобритании из состава ЕС, граждане Эстонии по-прежнему смогут посещать Соединенное Королевство без оформления визы, но с ноября следующего года въезд будет разрешен только по паспорту, сообщает rus.err.ee.
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