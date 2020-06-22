22.06.2020, 10:00

С одной визой в две страны: Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз


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С одной визой в две страны: Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз
Scanpix, TASS, Valery Sharifulin

Вчера в Минске Владимир Макей и Сергей Лавров в Минске подписали соглашение о взаимном признании виз между Беларусью и Россией.

Теперь иностранцы, у которых есть белорусская виза, смогут без проблем въезжать в Россию, а те, у кого российская – пересекать границу Беларуси, сообщает портал 34travel.me.

В основе документа – полное признание национальных виз и разрешений на пребывание. Работа над ним шла два года. Соглашение направлено на «формирование единого интеграционного пространства стран».

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