С одной визой в две страны: Беларусь и Россия подписали соглашение о взаимном признании виз

Теперь иностранцы, у которых есть белорусская виза, смогут без проблем въезжать в Россию, а те, у кого российская – пересекать границу Беларуси, сообщает портал 34travel.me.

В основе документа – полное признание национальных виз и разрешений на пребывание. Работа над ним шла два года. Соглашение направлено на «формирование единого интеграционного пространства стран».