15.10.2020, 17:21

С приезжающих из Литвы и Латвии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста


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С приезжающих из Литвы и Латвии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста
Foto: Tanel Meos

Со следующей недели приезжающие в Эстонию из Литвы и Латвии смогут обойтись без самоизоляции при наличии негативного теста на коронавирус, сделанного за 48 часов до въезда в Эстонию, сообщает rus.err.ee.

“Правительство приняло сегодня принципиальное решение. Со следующей недели мы не будем требовать карантина с лиц, приезжающих из Латвии и Литвы, а будем лишь требовать, чтобы они сделали один тест на коронавирус в течение 48 часов до приезда в Эстонию, и если он негативный, то добро пожаловать в Эстонию”, — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу.

Министр социальных дел Танел Кийк уточнил, что жители Эстонии после посещения Латвии или Литвы могут сдать тест на коронавирус, и в случае негативного результата на них не будет распространяться обязанность самоизоляции.

По словам Рейнсалу, ожидается, что аналогичные решения об отказе от требования карантина для жителей Эстонии примут также Латвия и Литва.

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