18.11.2020, 18:33

С сегодняшнего дня декларацию прибывающего в Эстонию можно заполнять также в электронном виде


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Tallinna lennujaam
Tallinna lennujaamFoto: Joosep Tiks

Начиная с сегодняшнего дня прибывающие в Эстонию могут подать необходимые для самоизоляции данные в электронном виде. Цель обновления — уменьшить очереди, возникающие при заполнении деклараций в аэропорту и порту, а также упростить обмен данными между разными учреждениями.

По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, в сотрудничестве с Центром инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) и Департаментом полиции и погранохраны на веб-странице Департамента здоровья была создана среда самообслуживания. “Темп во время коронакризиса был очень высокий, и разработка среды самообслуживания также велась в спешке”, — сказал Ланно, по словам которого, данный портал перед открытием прошел довольно короткий тестовый период. “Естественно, речь идет о новой системе, и при ее более широком использовании с высокой долей вероятности выявятся недочеты, которые первоначально не были замечены. Среда самообслуживания, являясь посредническим звеном, упростит жизнь пассажирам и позволит удерживать риск заражения на низком уровне”.

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По оценке Департамента полиции и погранохраны, самообслуживание, созданное в ходе совместного обмена мнениями, безусловно, является хорошим способом, как ускорить пересечение границы, сделать процедуру пересечения более удобной для пассажира и остановить распространение вируса. “Электронное решение позволяет также совершать операции на границе так, чтобы всё происходило без контакта и люди из аэропорта или порта могли быстрее попасть в свое место назначения. Для более быстрого пересечения границы просим сохранить письмо с подтверждением, присланное по э-почте, поскольку при его отсутствии человеку снова придется заполнять лист подтверждения”, — сказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.

Электронную декларацию прибывающего в Эстонию, находящуюся по адресу https://iseteenindus.terviseamet.ee, могут заполнить люди с личным кодом Эстонии и прибывающие в страну иностранцы. Заполнение декларации можно начать за 24 часа до прибытия в Эстонию.

Электронную декларацию прибывающего в Эстонию помогло разработать предприятие по разработке программного обеспечения и продукции Devtailor OÜ.

У прибывающих в страну по-прежнему имеется возможность заполнить декларацию на бумажном носителе при въезде в Эстонию.

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