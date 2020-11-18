С сегодняшнего дня декларацию прибывающего в Эстонию можно заполнять также в электронном виде

По словам генерального директора Департамента здоровья Юллара Ланно, в сотрудничестве с Центром инфосистем здоровья и благополучия (TEHIK) и Департаментом полиции и погранохраны на веб-странице Департамента здоровья была создана среда самообслуживания. “Темп во время коронакризиса был очень высокий, и разработка среды самообслуживания также велась в спешке”, — сказал Ланно, по словам которого, данный портал перед открытием прошел довольно короткий тестовый период. “Естественно, речь идет о новой системе, и при ее более широком использовании с высокой долей вероятности выявятся недочеты, которые первоначально не были замечены. Среда самообслуживания, являясь посредническим звеном, упростит жизнь пассажирам и позволит удерживать риск заражения на низком уровне”.

По оценке Департамента полиции и погранохраны, самообслуживание, созданное в ходе совместного обмена мнениями, безусловно, является хорошим способом, как ускорить пересечение границы, сделать процедуру пересечения более удобной для пассажира и остановить распространение вируса. “Электронное решение позволяет также совершать операции на границе так, чтобы всё происходило без контакта и люди из аэропорта или порта могли быстрее попасть в свое место назначения. Для более быстрого пересечения границы просим сохранить письмо с подтверждением, присланное по э-почте, поскольку при его отсутствии человеку снова придется заполнять лист подтверждения”, — сказал оперативный руководитель Департамента полиции и погранохраны Таго Трей.