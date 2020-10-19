С сегодняшнего дня ограничения при въезде в Эстонию действуют для прибывающих из 32 стран Европы

Согласно новым правилам, въехать в Эстонию без ограничений можно из тех стран, где уровень заболевания COVID-19 меньше, чем в Эстонии, но не более 50. На этой неделе такими странами стали Греция (46,8), Кипр (42,8) и Норвегия (35,2).

Соблюдение 2-недельной самоизоляции или обязательное тестирование с 19 октября действуют для прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Ватикана, Великобритании, Венгрии, Германии, Дании, Ирландии, Исландии, Испании, Италии, Латвии, Литвы, Лихтенштейна, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Финляндии, Франции, Хорватии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

Однако с приезжающих в Эстонию из Латвии, Литвы и Финляндии не будут требовать самоизоляции при наличии негативного теста. Более подробно об этом ЗДЕСЬ.