С сегодняшнего дня в Эстонию без ограничений можно въехать из 9 стран Европы

С сегодняшнего дня требование соблюдать самоизоляцию или делать обязательное тестирование не распространяется на прибывающих из тех стран, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. При коэффициенте от 25 до 50 в самоизоляции надо будет остаться лишь в том случае, если уровень заболеваемости в стране отправления в 1,1 раза превышает эстонский показатель.

Согласно новым правилам, на этой неделе без ограничений можно приехать из 9 европейских государств — Латвии, Финляндии, Болгарии, Германии, Греции, Норвегии, Лихтенштейна, Ватикана и Кипра. Для приезжающих из других европейских стран действует требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения тестирования.

Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию можно свободно приезжать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.