С сегодняшнего дня в Эстонию без ограничений можно въехать из 9 стран Европы

На прошлой неделе правительство Эстонии смягчило требования к самоизоляции при въезде в страну, подняв разрешенный порог заболеваемости. Так, с 12 октября без ограничений в Эстонию можно приезжать из Латвии, Финляндии, Болгарии, Германии, Греции, Норвегии, Лихтенштейна, Ватикана и Кипра.
С сегодняшнего дня требование соблюдать самоизоляцию или делать обязательное тестирование не распространяется на прибывающих из тех стран, где за последние 2 недели кумулятивный коэффициент заболеваемости составляет менее 25 случаев на 100 000 жителей. При коэффициенте от 25 до 50 в самоизоляции надо будет остаться лишь в том случае, если уровень заболеваемости в стране отправления в 1,1 раза превышает эстонский показатель.
Согласно новым правилам, на этой неделе без ограничений можно приехать из 9 европейских государств — Латвии, Финляндии, Болгарии, Германии, Греции, Норвегии, Лихтенштейна, Ватикана и Кипра. Для приезжающих из других европейских стран действует требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения тестирования.
Из-за пределов ЕС въезд в Эстонию можно свободно приезжать из Австралии, Японии, Южной Кореи, Руанды, Таиланда, Уругвая и Новой Зеландии. Однако ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады, Туниса и Грузии.
Обязательную 2-недельную самоизоляцию по приезде можно заменить тестированием на коронавирус. Жители Эстонии бесплатно могут сдать тесты в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта (для иностранцев данная процедура является платной).
Кроме того, МИД Эстонии предупреждает, что с 12 октября Латвия вводит новую систему контроля — при въезде на территорию Латвии в обязательном порядке надо заполнить анкету на сайте covidpass.lv и получить специальный QR-код. Более подробно читайте об этом ЗДЕСЬ.
Коронавирус SARS-CoV-2
- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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