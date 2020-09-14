С 14 по 20 сентября без ограничений в Эстонию можно въехать из Латвии, Литвы, Финляндии, Ватикана, Кипра и Лихтенштейна.
С сегодняшнего дня въезжать в Эстонию без ограничений можно всего из шести государств Европы
Таким образом, начиная с 14 сентября требование соблюдения 2-недельной самоизоляции или прохождения теста на коронавирус распространяется на всех прибывающих в Эстонию из Австрии, Андорры, Бельгии, Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Греции, Дании, Италии, Ирландии, Исландии, Испании, Люксембурга, Мальты, Монако, Нидерландов, Норвегии, Польши, Португалии, Румынии, Сан-Марино, Словакии, Словении, Франции, Хорватии, Чехии, Швейцарии и Швеции.
Ситуация с коронавирусом по странам:
По сравнению с прошлой неделей число стран, в отношении которых применяются ограничения, осталось прежним — 29. Бесплатное тестирование на коронавирус можно пройти в столичном аэропорту или терминалах А и D таллиннского порта.
Въезд в Эстонию также разрешен из третьих стран, которые внесены в согласованный в Евросоюзе список. В данный момент в этот список входят Австралия, Грузия, Япония, Южная Корея, Руанда, Таиланд, Уругвай и Новая Зеландия. Ограничения на передвижения применяются для приехавших из Канады и Туниса.
С 14 сентября Эстония повысила коэффициент ограничения на поездки до 25 для Финляндии, Латвии и Литвы. Точно также поступили правительства Финляндии и Литвы. Об этом подробнее читайте ЗДЕСЬ.
Но так как Латвия не подняла допустимый порог заражения коронавирусом, то с выходных при въезде в Латвию действует требование соблюдения обязательной 14-дневной самоизоляции. Исключения делаются для определенной категории граждан — об этом читайте ЗДЕСЬ.
Больше информации можно найти на сайте МИД Эстонии.
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- Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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