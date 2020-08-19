19.08.2020, 07:00

С сентября паромы Tallink будут ходить между Таллинном и Стокгольмом два раза в неделю


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С сентября паромы Tallink будут ходить между Таллинном и Стокгольмом два раза в неделю
Foto: Tallink

В начале августу руководство Tallink заявило, что с 26 августа вновь запускает паромы в Швецию в ограниченном режиме один раз в неделю. Однако вчера в расписание был добавлен еще один рейс, и начиная с сентября паромы между Таллинном и Стокгольмом будут ходить два раза в неделю, пишет Ärileht.

сообщает Kasulik.

После того, как вчера правительство Эстонии разрешило вместо обязательной самоизоляции по прибытии из стран с высоким уровнем заражения коронавирусом пройти тест, паромная компания Tallink добавила в график еще один рейс в Стокгольм. Таким образом с сентября добраться из Эстонии в Швецию и обратно можно будет два раза в неделю. В ближайшее время станет известно, какие паромы будут курсировать на линии, информацию об этом можно будет найти на странице компании www.tallink.ee.

Расписание паромов начиная с сентября (время местное)

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По воскресеньям — 18:00 отправление из Таллинна

По вторникам — 17:30 отправление из Стокгольма

По средам — 18:00 отправление из Таллинна

По средам 17:30 отправление из Стокгольма

* Данное еженедельное расписание движения судна Baltic Queen будет действовать до тех пор, пока компания не объявит об изменениях.

“Решение правительства Эстонской Республики о возможности замены требования самоизоляции на тестирование для тех, кто прибывает в Эстонию из стран с высоким риском заболевания коронавирусом, позволяет нам постепенно восстанавливать возможности путешествий между Эстонией и Швецией по семейным или рабочим делам”, — сказал председатель совета директоров AS Tallink Group Пааво Ныгене.

“Кроме того, за счет дополнительных рейсов мы можем увеличить грузопоток на этом важном маршруте и начать восстановление и стабилизацию грузоперевозок между Эстонией и Швецией. Конечно, по-прежнему ясно, что пассажирское сообщение не будет осуществляться в прежнем объеме, рейсы в основном предназначены для грузоперевозок, а также для тех, у кого есть веские причины для путешествия между нашими двумя странами”, — добавил он.

На судах AS Tallink Grupp по-прежнему действует ограничение количества пассажиров: на борт принимают не более 75% пассажиров от общей вместимости судна. На судах введены строгие гигиенические требования, все пассажиры должны при регистрации подтвердить, что у них отсутствуют симптомы заболевания и что они здоровы. Пассажиры с симптомами заболевания на борт не допускаются.

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