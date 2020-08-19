С сентября паромы Tallink будут ходить между Таллинном и Стокгольмом два раза в неделю

“Решение правительства Эстонской Республики о возможности замены требования самоизоляции на тестирование для тех, кто прибывает в Эстонию из стран с высоким риском заболевания коронавирусом, позволяет нам постепенно восстанавливать возможности путешествий между Эстонией и Швецией по семейным или рабочим делам”, — сказал председатель совета директоров AS Tallink Group Пааво Ныгене.

“Кроме того, за счет дополнительных рейсов мы можем увеличить грузопоток на этом важном маршруте и начать восстановление и стабилизацию грузоперевозок между Эстонией и Швецией. Конечно, по-прежнему ясно, что пассажирское сообщение не будет осуществляться в прежнем объеме, рейсы в основном предназначены для грузоперевозок, а также для тех, у кого есть веские причины для путешествия между нашими двумя странами”, — добавил он.