04.09.2020, 17:10

С субботы можно будет из Эстонии летать в Швецию, Исландию и Болгарию


EST
С субботы можно будет из Эстонии летать в Швецию, Исландию и Болгарию
Foto: Tiit Blaat

Согласно обновленному списку Департамента экономики и коммуникаций, с 5 сентября можно будет открыть авиасообщение с Швецией, Исландией и Болгарией и начнет действовать запрет на полеты в Италию, сообщает rus.err.ee.

По состоянию на 4 сентября, разрешены прямые авиарейсы из Эстонии в Кипр, Литву, Латвию, Норвегию, Германию, Словакию, Словению, Финляндию, Венгрию, Данию, Азербайджан, Белоруссию и Турцию.

Mинэкономики в своем решении о запрете и разрешении полетов в ту или иную страну исходит из уровня заболеваемости. Для того чтобы открыть маршрут, показатель заболеваемости в стране назначения должен составлять 25 или менее человек на 100 000 жителей в течение последних 14 дней.

Читайте также: