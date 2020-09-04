С субботы можно будет из Эстонии летать в Швецию, Исландию и Болгарию
Согласно обновленному списку Департамента экономики и коммуникаций, с 5 сентября можно будет открыть авиасообщение с Швецией, Исландией и Болгарией и начнет действовать запрет на полеты в Италию, сообщает rus.err.ee.
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